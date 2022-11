Die zu Michael Tojners Montana Tech gehörenden Varta AG kämpft mit Herausforderungen und muss in einem Werk Kurzarbeit anmelden. Die aktuell schwierige Wirtschaftssituation würde vor allem die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, im Bereich Lithium-Ion CoinPower, beeinträchtigen. Das Unternehmen setzt daher in dem besonders betroffenen Bereich CoinPower temporär Kurzarbeit am Produktionsstandort Nördlingen ein, wie es heißt. Der Umsatz der Varta AG ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 zum Vorjahresvergleichszeitraum um 8,3 Prozent auf 570,7 Mio. Euro zurückgegangen. Das bereinigte EBITDA ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 63,6 Prozent auf 66,4 Mio. Euro gesunken. Seitens des Unternehmens heißt es: "Globale Krisen mit den ...

