Die börsennotierte Semperit-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2022 Umsatzerlöse von 829,6 Mio. Euro erreicht, das ist ein Minus von 10,4 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Im Sektor Industrie stieg der Umsatz um 36,4 Prozent auf 558,4 Mio. Euro, während im Sektor Medizin ein Minus von -47,5 Prozent auf 271,2 Mio. Euro verzeichnet wurde. CEO Karl Haider. "Die Trennung vom Sektor Medizin steht nach dem Ende der pandemiebedingten Sonderkonjunktur und der nun gegebenen Marktdynamik am Markt für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe seit diesem Sommer wieder im Vordergrund. Wir setzen sukzessive nächste Schritte in Richtung einer zeitnahen Trennung und haben erste Gespräche mit potenziellen Kaufinteressenten aufgenommen." Das EBITDA ist ...

