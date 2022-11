Der in der Schweiz ansässige und an der Nasdaq gelistete Sportdatenanbieter Sportradar hat Q3-Zahlen vorgelegt und den Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Der Umsatz im 3. Quartal 2022 stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 31 Prozent auf 178,8 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens konnte im 3. Quartal 2022 um 75 Prozent auf 36,5 Mio. Euro verbessert werden. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von 718,0 Mio. Euro bis 723,0 Mio. Euro (davor: 695,0 Mio. bis 715,0 Mio. Euro), was einem voraussichtlichen Wachstum von 28 bis 29 Prozent entspricht. Der Ausblick für das bereinigte EBITDA wird von der vorherigen Spanne von 123,0 bis 133,0 Mio. Euro auf nunmehr 124,0 bis 127,0 Mio. Euro eingeengt, was einem Wachstum ...

