Richtig leiden müssen heute Palantir-Aktionäre. Schließlich geht die Aktie rund drei Prozent in den Keller. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 8,07 USD. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Denn neue Kaufsignale sind unverändert quasi aus dem Stand möglich. Schließlich genügt ein Anstieg von rund zwölf Prozent für ein neues Monatshoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 9,06 USD. Wir erwarten die nächsten Tage daher voller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...