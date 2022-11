Die verrechneten Prämien der Uniqa Group inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen in den ersten drei Quartalen 2022 um 4,3 Prozent auf 5.033,1 Mio. Euro. Während die darin enthaltenen laufenden Prämien mit 4.899,0 Mio. Euro um 3,7 Prozent wuchsen, legten die Einmalerlagsprämien in der Lebensversicherung um 30,6 Prozent auf 134,1 Mio. Euro zu. Der Gesamtbetrag der Versicherungsleistungen im Eigenbehalt der Uniqa Group erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2022 um 4,9 Prozent auf 3.235,1 Mio. Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis verringerte sich in den ersten drei Quartalen 2022 vorwiegend aufgrund von gestiegenen Abschlusskosten um 10,8 Prozent auf 168,8 Mio. Euro. Das operative Ergebnis verringerte sich um ...

