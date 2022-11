Das heimische Catering-Unternehmen DO & CO ist "Gourmet Entertainment Partner" der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Diese findet direkt im Anschluss an das Formel 1 Saisonfinale in Abu Dhabi statt. DO & CO wird bei allen 64 Spielen in 8 Stadien die VIPs und VVIPs "kulinarisch verwöhnen", wie das Unternehmen im aktuellen Halbjahresbericht mitteilt.

