Der Goldpreis befindet sich in einem neuen Aufwärtstrend. Investierte Anleger freuen sich Gold scheint nun neue Unterstützungsniveaus zu halten, aktuell sind wohl die großen Spekulanten dafür verantwortlich, denn ihre Netto-Long-Positionen haben in der vergangenen Woche stark angezogen. Seit etwa Mitte 2019 war der Optimismus nicht mehr so groß. Aber der Preisanstieg könnte weitergehen. Es haben sich die Erwartungen der Anleger bezüglich der Geldpolitik der US-Notenbank verändert. Mit einem langsameren ...

