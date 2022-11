Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für den heimischen Markt ging es gestern weiter leicht nach unten, der ATX beendete den Handel mit einem Minus von 0,4% und weitete damit die Verluste des Vortags etwas aus, nachdem er zuvor eine viertägige Gewinnserie absolviert hatte. Im Mittelpunkt des Interesses standen gestern in Wien Ergebnisberichte, Uniqa schloss nach der Zahlenvorlage mit einem Minus von 0,8%, die Abschreibungen auf Russland-Anleihen, Belastungen aus Großschäden und Naturkatastrophen sowie die stark gestiegene Inflation haben das Vorsteuerergebnis des Versicherungskonzerns nach neun Monaten belastet, insgesamt war das Ergebnis aber solide und im Rahmen der Erwartungen. Do & Co musste um 0,5% nachgeben, das Cateringunternehmen hat die ...

