In einem Brief an das Teamviewer-Management fordert der aktivistische Investor Petrus Advisers, der bekanntlich auch bei heimischen Börsenotierten (u.a. CA Immo, Wienerberger, Flughafen Wien..) an Bord ist, die teuren Sportsponsorings des Unternehmens aufzugeben. "Als aktive Investoren werden wir es nicht tolerieren, dass Sie das 1,4-fache ihres Nettogewinns oder über 70 Mio. Euro pro Jahr für Sponsorenverträge mit Manchester United und Mercedes Formel 1 ausgeben. Sie sind nicht SAP, Oracle oder Mercedes." Des weiteren empfiehlt Petrus Advisers ein neues Aktienrückkaufprogramm und wünscht sich eine stetig wachsende Dividende.

