Was für ein Auftakt - Aixtron glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 29,26 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Aixtron, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,1 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 29,29 EUR ausgebildet. Für Aixtron geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die von Aixtron überzeugt sind, könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...