Die Aktien von Verbund und EVN legen am Freitagvormittag deutlich zu. Hintergrund dürften die Ausführungen von Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Magnus Brunner zu den geplanten Gewinnabschöpfungen bei Öl- und Gasfirmen sowie den Erlösdeckelungen bei Stromerzeugern sein. Demnach soll bei Stromerzeugern der Erlös mit 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden, wenn Investitionen in erneuerbare Energien nachgewiesen werden können. Ist dies nicht der Fall, so sinkt der Wert auf 140 Euro/MWh. Bei Öl- und Gasfirmen soll der Durchschnittsgewinn der vier Jahre 2018 bis 2021 als Basis für die Abschöpfung genommen werden. Liegt der aktuelle Gewinn um mehr als 20 Prozent über diesem Durchschnitt, so sollen 40 Prozent davon ...

