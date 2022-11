Führende Persönlichkeiten und VIPs der Handelsgemeinschaft genossen einen großartigen Abend mit Unterhaltung und Networking beim jährlichen Galadinner 2022

MultiBank Group

MultiBank Group Celebrates New Beginnings in the UAE with a Spectacular Evening Gala Dinner (Photo: Business Wire)

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die MultiBank Group zum weltweit größten Finanzderivate-Institut entwickelt. Erst kürzlich, im Oktober 2022, verlegte die MultiBank Group ihren Hauptsitz von Hongkong nach Dubai, VAE. Naser Taher, Chairman der MultiBank Group, erklärte:

"Die MultiBank Group hat kürzlich zusätzliche Lizenzen von zwei der angesehensten Aufsichtsbehörden der Welt erhalten, der Securities and Commodities Authority of the United Arab Emirates (‚SCA') und der Monetary Authority of Singapore (‚MAS'). Der Verwaltungsrat stand vor der schwierigen Entscheidung, ob er den neuen Hauptsitz nach Singapur oder Dubai verlegen sollte. Ich freue mich, dass der Verwaltungsrat, nach langen Beratungen und angesichts der positiven und ermutigenden Politik der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate zur Förderung von Dubai als globalem Großfinanzzentrum, einstimmig den Umzug nach Dubai beschlossen hat.

Wir sind sehr stolz darauf, dass die MultiBank Group mit einer tadellosen Bilanz bei ihren globalen Aufsichtsbehörden nach Dubai gezogen ist und das weltweit größte Finanzderivate-Institut seine Position in den VAE festigt."

Die MultiBank Group ist in über 20 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten, darunter Hongkong, Australien, Singapur, Irland, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Mexiko, Zypern, die Türkei, Ecuador, die Vereinigten Staaten von Amerika, China, Malaysia, Vietnam, die Philippinen, Indien, die Kaimaninseln, die Britischen Jungferninseln und jetzt auch die Vereinigten Arabischen Emirate.



Das jährliche Galadinner, eine exklusive Veranstaltung nur für geladene Gäste, brachte einflussreiche Mitglieder der Handelsgemeinschaft zusammen und gab ihnen die Möglichkeit, an der Zukunftsvision der MultiBank Group teilzuhaben. Als einer der führenden Finanz- und Fintech-Anbieter hat die MultiBank Group ein beispielloses jährliches Wachstum und rekordverdächtige Finanzergebnisse erzielt.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien (USA) gegründet. Mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 12,1 Milliarden US-Dollar betreut sie einen umfangreichen Kundenstamm von über 1.000.000 Kunden in 100 Ländern. Die MultiBank Group hat sich zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt. Sie bietet ihren geschätzten Kunden preisgekrönte Handelsplattformen mit einem Hebel von bis zu 500:1 für Produkte wie Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://multibankfx.com.

