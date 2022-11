War Plug Power in der vergangenen Woche noch so etwas wie die "Aktie der Stunde", mussten die Kurse der schnellen Anstieg in den vergangenen Tagen Tribut zollen. Als Grund für den rasanten Anstieg wurde die endlich wieder gesunkene Inflationsrate in den USA angeführt. Das war nach den schwachen Geschäftszahlen offenbar mal wieder ein Lichtblick für Plug Power…

Schließlich verfehlte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten mit einem Umsatz von rund 247 Millionen US-Dollar gerechnet. Tatsächlich vereinnahmte Plug Power allerdings nur knapp 190 Millionen US-Dollar. Dabei erzielte der Konzern einen Verlust von knapp 160 Millionen Dollar, während die Experten in der Konsensschätzung nur mit 126 Millionen gerechnet hatten.

Heute vor einer Woche schoss die Plug Power-Aktie in nur zwei Tagen mehr ...

