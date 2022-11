Valneva hatte mit großen Erwartungen den Kampf gegen das Corona-Virus aufgenommen. Doch nachdem die Aktie mit einigen Vorschusslorbeeren nach oben geschossen war, folgte ein jäher Absturz. Jetzt allerdings könnte der Konzern die Wende geschafft haben. Jedenfalls arbeiten die Franzosen fieberhaft an einer erfolgreichen Zukunft. Wie soeben bekannt wurde, wird Dipal Patel als CCO in den Vorstand berufen, um den Chikungunya-Impfstoffkandidaten möglicherweise schon im nächsten Jahr zur Marktreife zu führen. Kapital für die Entwicklung ist in jedem Fall genug da…

Schließlich haben die Franzosen bis Ende September einen Umsatz von knapp 250 Millionen Euro erzielt gegenüber knapp 70 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Verlust beläuft sich auf 38 Millionen Euro, während in der Vergleichsperiode noch ein Minus von 228 Millionen Euro eingefahren wurde. Entscheidend für die künftige Entwicklung dürfte der Cash-Bestand sein, ...

