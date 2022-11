Der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech kann heute abermals positive Nachrichten vermelden. So dürfen die Mainzer jetzt gemeinsam mit Partner Fosun Pharma auch in Hongkong ihren Corona-Impfstoff vertreiben. Die Regierung hat eine Notfallzulassung für den ursprünglichen Wirkstoff sowie für den auf die Omikron-Variante angepassten Wirkstoff genehmigt. Gute Nachrichten also, dabei läuft es ohnehin schon glänzend für die Mainzer…

Schließlich vereinnahmte BioNTech im dritten Quartal rund 3,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen die Einnahmen noch bei 6,1 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum. Die Marge des Unternehmens ist nach wie vor atemberaubend. Denn von den 3,5 Milliarden Euro Umsatz verblieb am Ende mehr als jeder zweite Euro als Gewinn im Unternehmen (1,8 Milliarden).

Die BioNTech-Aktie zeigt sich mittlerweile seit vier Wochen endlich wieder

