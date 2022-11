Tief betroffen habe ich heute den Tageszeitungen entnommen, dass Mariella Schurz, Managing Director der B&C, im erst 48. Lebensjahr unerwartet von uns gegangen ist. Ich habe Mariella 1x getroffen, dies im Rahmen eines Podcasts im Sommer. "Mit ihrer freundlich strahlenden Persönlichkeit hat sie viele Menschen gewonnen, Vieles und Wichtiges erreicht", schreibt die B&C. Diese Worte passen perfekt, m.E. nach hat niemand Forschung und Bildung in Österreich stärker vorangetrieben und unterstützt. Danke dafür. (DRA) PODCAST SOMMER 2022: https://audio-cd.at/page/podcast/3218 Mariella Schurz ist Managing Director bei B&C, Aufsichtsrätin bei der Amag und in vielen Funktionen des Wissenschafts- und Bildungsbereichs tätig. Wir plaudern über ...

