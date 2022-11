Nach dem - man muss es wohl so deutlich sagen - Debakel um den Corona-Impfstoff arbeitet Valneva mittlerweile sehr zielgerichtet an einer erfolgreichen Zukunft. So wurde in dieser Woche bekannt, dass die Franzosen Dipal Patel als CCO in den Vorstand berufen haben. Patel soll die "kommerziellen Aktivitäten weiter ausbauen", so CEO Thomas Lingelbach. Kapital sollte ihr dafür ausreichend zur Verfügung stehen…

Schließlich haben die Franzosen bis Ende September einen Umsatz von knapp 250 Millionen Euro erzielt gegenüber knapp 70 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Verlust beläuft sich auf 38 Millionen Euro, während in der Vergleichsperiode noch ein Minus von 228 Millionen Euro eingefahren wurde. Entscheidend für die künftige Entwicklung dürfte der Cash-Bestand sein, der sich per Ende September auf 261 Millionen beläuft!

