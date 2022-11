Der Kursverlauf der Plug Power-Aktie glich in den vergangenen Tagen einer regelrechten Achterbahnfahrt. Zum Ende der Vorwoche schossen die Kurse nach Bekanntgabe der sinkenden Inflationsrate in den USA nach oben, mussten einen Teil dieser Verluste in den vergangenen Tagen allerdings schon wieder abgeben. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal waren ebenfalls durchwachsen…

Schließlich verfehlte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten mit einem Umsatz von rund 247 Millionen US-Dollar gerechnet. Tatsächlich vereinnahmte Plug Power allerdings nur knapp 190 Millionen US-Dollar. Dabei erzielte der Konzern einen Verlust von knapp 160 Millionen Dollar, während die Experten in der Konsensschätzung nur mit 126 Millionen gerechnet hatten.

Ein Plus von 20% innerhalb von nur zwei Tagen verzeichnete die Plug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...