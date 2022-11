Anteilseignern von Nvidia dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. So notieren die Kurse 5,62 Prozent leichter als in der Vorwoche. Mit Verlusten schloss der Titel an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Besonders übel war dabei der Mittwoch mit einem Minus von 4,54 Prozent. Ist nun alles vorbei?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. Immerhin beträgt der Abstand zum 4-Wochen-Hoch nur rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...