Tieftraurige Gesichter gab es zuletzt bei Tesla-Aktionären zu sehen. Immerhin gaben die Notierungen in der abgelaufenen Woche 8,05 Prozent nach. Mit Kursrückgängen verabschiedete sich die Aktie an vier der fünf Sitzungen. Dabei war es am Mittwoch für Tesla so richtig übel mit einem Minus von 3,86 Prozent. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...