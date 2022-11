Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita übernimmt das Unternehmen Dalmia Bharat Refractories Limited (DBRL)), einen Feuerfestanbieter in Indien. Durch die Akquisition wird RHI Magnesita die Präsenz am wachsenden indischen Feuerfestmarkt deutlich ausbauen. 2022 soll die Stahlproduktion in Indien um 12 Prozent steigen, bis 2030 wird eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 7 bis 8 Prozent prognostiziert. Durch die Zusammenführung der Produktion von DBRL mit RHI Magnesitas bestehenden Geschäftsaktivitäten werden erhebliche Synergien geschaffen. Das Unternehmen beschäftigt in Indien rund 1.200 Mitarbeiter und verfügt an fünf Feuerfest- und Rohstoffstandorten über eine Produktionskapazität von mehr als 300.000 Tonnen pro Jahr. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...