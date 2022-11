Regelrechte Kurssprünge durchlebten zuletzt Tencent-Anleger. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 8,38 Prozent An drei der vier Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursanstiegen aus dem Handel. Gerade das Dienstag-Plus von 10,78 Prozent war für Tencent besonders. Doch wie geht es nun weiter?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer kleiner Anstieg für den Sprung ...

