Bei der Goldnachfrage im Schmuckbereich liegt immer ein besonderes Augenmerk auf dem großen Verbraucher China Aktuell hat das nationale Statistikamt Chinas die Schmuckeinzelhandelsumsätze veröffentlicht. Vorneweg, es ist ein Plus von 2,7 Prozent im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen. In den ersten drei Quartalen schlug ein Rückgang von insgesamt 11 Prozent zu Buche. Im dritten Quartal gab es ein Plus von fünf Prozent, wovon der Einzelhandel profitiert. Zugegriffen haben die Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...