Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendet. Angetrieben vor allem von den Aufschlägen der Versorger-Aktien kletterte der österreichische Leitindex ATX um 1,6% nach oben, was auf Wochensicht gesehen einen Zuwachs von 1,4% bedeutete. Die österreichische Regierung hat vor dem Wochenende einen Initiativantrag zu einer Gewinnabschöpfung für Öl- und Gasfirmen und einer Erlösobergrenze für Stromerzeuger im Nationalrat eingebracht. Damit sollen zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, die zur Unterstützung von Haushalten und Firmen zur Verfügung stehen sollen, bei Öl- und Gasfirmen soll ein Teil des Gewinns abgeschöpft werden, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...