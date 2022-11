Marinomed Biotech hat die Zahlen für die ersten neun Monate präsentiert. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 7,1 Mio. Euro. Von den drei Geschäftssegmenten der Marinomed - Virologie, Immunologie und Sonstige inklusive Solv4U - verzeichnete das Virologie-Segment den größten Umsatzanteil mit anhaltend hohen Einnahmen für den Virusblocker Carragelose. Die Nachfrage folgte in den ersten neun Monaten einem veränderten Muster im Vergleich zu den Vorjahren: Die Kunden bestellten als Reaktion auf die anhaltenden Probleme in der globalen Lieferkette länger im Voraus, was laut Marinomed "auch auf eine breite Wertschätzung von Carragelose hindeutet", wie es heißt. Dies führte dazu, dass der Umsatz im ...

