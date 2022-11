Holcim werden künftig nicht mehr an der Euronext in Paris gehandeltLeclanché bestätigt, dass die Kapitalerhöhung von CHF 41,3 Millionen abgeschlossen ist Marinomed Biotech meldet Umsatzsteigerung für die ersten 9 Monate und deutliche Fortschritte im Business Development Commerzbank will Ex-Bundesbankchef Weidmann als Aufsichtsratschef Vorstand der Corestate hält Erfolg der Sanierungsgespräche nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich Fraport-CEO Schulte: Verdopplung der Engiekosten in zwei Jahren Suse: Robustes Geschäft im 4Q, annualisierter Vertragswert (ACV) über Guidance Westag AG: Öffentliches Rückkaufangebot für die Vorzugsaktien der Gesellschaft zu EUR 25,00 Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

