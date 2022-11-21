BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 35 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT DASSAULT SYSTEMES AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 40 EURBERENBERG HEBT SCANDIC HOTELS GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 44 (38) SEKBERENBERG HEBT URBAN LOGISTICS REIT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 170 (180) PENCECREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FORTUM OYJ AUF 15,30 (10,90) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ORSTED AUF 505 (500) DKK - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 150 (145) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 850 (750) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT B&M AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 490 (420) PENCEGOLDMAN SENKT BOOHOO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 55 (60) PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 690 (700) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 115 (100) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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