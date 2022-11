HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3620/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/50 geht es um eine Gamechanger-Nachricht bei Immofinanz, S Immo und CPI Property, die börslich Auswirkungen zeigt, aber wegen der Gretchenfrage noch nicht final einzuschätzen ist, CPI Property könnte plötzlich Interesse an einem hohen S Immo Aktienkurs haben. Weiters stelle ich den börslichen Cordoba 78 Cup vor: 40x DAX - Zalando (das Warum erkläre ich) = 39 und 39x ATXPrime. Den Modus erkläre ich im Podcast. News gibt es zu Semperit, Marinomed, Cleen Energy, Research zu ...

