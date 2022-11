Zoom kann die Wall Street nicht überzeugen. Das Umsatzwachstum schwächt sich weiter ab, trotz stark gestiegener Marketing- und Vertriebsausgaben. TAG Immobilien streicht überraschend die Dividende. Trotz Umsatzwachstum und hohen Gewinn sollen die Aktionäre in die Röhre schauen. Merck präsentiert den nächsten Milliardendeal. Imago BioSciences wird für rund 1,35 Mrd. US-Dollar übernommen.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Dienstagmorgen überwiegend positiv. Die einzigen nennenswerten Ausreißer sind der KOSPI und der ...

