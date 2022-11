Frequentis und die ÖBB haben eine Innovationskooperation zur Erforschung automatisierter Drohnenflüge in Österreich unterzeichnet. Im Vordergrund stehen dabei die Prävention von Störfällen durch routinemäßige Wartungsflüge, frühes Erkennen von Schäden an der Infrastruktur, Naturgefahrenmanagement und Streckenverfügbarkeiten und im Bereich des Notfallmanagements bzw. bei Großveranstaltungen, wie es heißt. Es sollen Schäden an der Infrastruktur oder Gefahren im Umfeld der Strecke schnell erkannt und frühzeitig behoben werden. In der Praxis sei die Durchführung sogenannter BVLOS-Flüge - "Beyond Visual Line of Sight"- sowohl in administrativer, als auch in technischer Hinsicht eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...