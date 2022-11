Kapsch TrafficCom hat einen Auftrag vom französischen Autobahnkonzessionär SAPN zur Lieferung eines barrierefreien Mautsystems gewonnen. Das Mautsystem wird auf 250 km der Autobahnen A13 und A14 installiert, einer laut Kapsch TrafficCom stark befahrenen Autobahnstrecke in Frankreich zwischen der Hauptstadt Paris und der Stadt Caen in der Normandie. Kapsch TrafficCom liefert ein komplettes Set an Autobahnbrücken sowie die Schnittstellen zu zentralen SAPN-Systemen. Dabei werden die bestehenden Mautstationen durch Autobahnbrücken ersetzt, die in der Lage sind, Fahrzeuge zu erkennen, zu identifizieren, zu klassifizieren und die entsprechende Mautgebühr automatisch zu berechnen. Der Vertrag beinhaltet außerdem auch optionale Wartungsleistungen. ...

