Powercell legt heute einen Traumstart hin. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Startet Powercell jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Diese Grenze ist bei 10,20 EUR zu finden. Der Kursverlauf von Powercell verspricht also spannend zu werden.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...