Bei SMA Solar geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So schießt die Aktie um rund drei Prozent nach vorne. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles SMA Solar-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund drei Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 59,95 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die für die Zukunft von SMA Solar eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...