Bei Dow Chemical feiern heute die Bullen. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund drei Prozent nach vorne. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Dow Chemical der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow Chemical-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund vier Prozent zum Monatshoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 53,44 USD ausgebildet. Die Spannung bei Dow Chemical ist also kaum zu ...

