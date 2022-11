Draftkings legt heute einen Traumstart hin. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund zwei Prozent teurer. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 14,59 USD hingelegt werden. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund achtzehn Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 17,25 USD ausgebildet. Die nächsten Tage dürften also ...

