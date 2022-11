Der amerikanische Elektronikhändler Best Buy Co. (ISIN: US0865161014, NYSE: BBY) wird seinen Aktionären am 3. Januar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 88 US-Cents ausbezahlen (Record day ist der 13. Dezember 2022). Anfang März 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (70 US-Cents) eine Anhebung um 25,7 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 3,52 US-Dollar aus. Dies entspricht beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...