Der US-Einzelhandelskonzern Dick's Sporting Goods Inc. (ISIN: US2533931026, NYSE: DKS) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,4875 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 30. Dezember 2022 (Record date: 9. Dezember 2022). Der Konzern aus Pittsburgh in den USA zahlt auf das gesamte Jahr gerechnet 1,95 US-Dollar an die Investoren aus. ...

