DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan blieben die Börsen wegen des Arbeitsdanktags geschlossen.

DONNERSTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Thanksgiving-Feiertags. Am darauffolgenden "Black Friday" wird nur verkürzt gehandelt.

TAGESTHEMA

Credit Suisse rechnet im vierten Quartal auf Konzernebene mit einem Verlust vor Steuern von bis zu 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Gründe sind Nettoabflüsse, die das Vermögensverwaltungsgeschäft im Zuge der schwierigen und umfangreichen Umstrukturierung der Bank belasten. Rückgänge bei den Kundengeldern und verwalteten Assets werden zu einem Rückgang bei Nettozinsertrag sowie bei laufenden Provisionen und Gebühren führen, so die Bank in einer Mitteilung. Dies werde im Segment Wealth Management im Schlussquartal zu einem Verlust führen, so der Schweizer Kreditgeber in einer Aktualisierung seiner Prognosen weiter. In den ersten beiden Oktoberwochen habe die Bank Abflüsse bei Kundengeldern und Netto-Assets verzeichnet, nachdem Berichte in den sozialen Medien und ein Anstieg der Credit-Default-Swaps für Unruhe über die Finanzlage der Bank gesorgt hatten, so die Credit Suisse. "Im Wealth Management haben sich nun diese Abflüsse im Vergleich zu den hohen Werten der ersten beiden Oktoberwochen 2022 deutlich verringert, wenngleich sie sich noch nicht umgekehrt haben", teilte die Bank mit. Die tatsächlichen Ergebnisse werden Credit Suisse zufolge von einer Reihe von Faktoren abhängen. Dazu gehören die Performance der Investmentbank im restlichen Quartal, der weitere Abbau von Positionen im Nicht-Kerngeschäft, Goodwill-Abschreibungen und mögliche Immobilienverkäufe, so die Credit Suisse weiter. Die Prognose für die Kapitalquote bestätigte die Schweizer Bankengruppe. Im Schlussquartal rechnet die Bank laut Mitteilung mit Belastungen im Zusammenhang mit Restrukturierungsaufwendungen, Software und Immobilien in Höhe von etwa 250 Millionen Franken. Credit Suisse hatte Ende Oktober eine umfangreiche Neustrukturierung der Investmentbank angekündigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

10:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), ao HV

Im Tagesverlauf:

- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,7 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,1 zuvor: 47,2 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,2 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 45,2 zuvor: 45,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,6 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,1 zuvor: 46,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,8 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,2 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 54,9 1. Umfrage: 54,7 zuvor: 59,9 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -5,5% gg Vm zuvor: -10,9% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.489,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.007,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.732,00 -0,2% Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite 3.095,74 +0,2% Hang-Seng-Index 17.535,11 +0,6% +/- Ticks Bund -Future 140,42 +2 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 14.422,35 +0,3% DAX-Future 14.494,00 +0,5% XDAX 14.479,42 +0,5% MDAX 25.619,36 +0,3% TecDAX 3.088,53 -0,1% EuroStoxx50 3.929,90 +0,5% Stoxx50 3.742,93 +0,9% Dow-Jones 34.098,10 +1,2% S&P-500-Index 4.003,58 +1,4% Nasdaq-Comp. 11.174,41 +1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,40 +36

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Börsenstart rechnen Händler am Mittwoch. Der DAX wird um 14.450 Punkte erwartet, freundliche Vorgaben aus den USA sollten auch Europa stützen. Allerdings stehe der Tag ganz im Zeichen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus. Sie geben erste Indikationen über die Stimmung im Service- und Industrie-Bereich im November. Marktteilnehmer hoffen darauf, dass sich die ersten Entspannungszeichen rund um Energiepreise und Inflation auch in einer leichten Stimmungsverbesserung niederschlagen. Die Erwartungen besonders an Deutschland sind indes auf extrem niedrigen Niveau und im Rezessionsbereich: Für die Industrie werden Werte von 45,2 und den Dienstleistungsbereich von 46,2 erwartet. Dazu veröffentlicht die US-Notenbank am Abend ihr Protokoll der jüngsten Sitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich hier Indikationen, wie stark hawkish die Fed angesichts der hohen Inflation noch ist. Wie stark die US-Wirtschaft unter der Inflation leidet dürften daneben auch die US-Neubauverkäufe zeigen. Für Oktober wird hier mit einem erneuten Einbruch von über 5 Prozent gerechnet.

Rückblick: "Die Fonds sitzen nach wie vor auf zu hohen Cash-Quoten und warten nur auf Kaufgelegenheiten", meinte ein Teilnehmer. Denn das Szenario einer nur flachen Rezession werde mehr und mehr zum Konsens, die Angst vor einer tiefen Rezession löse sich auf. Zum einen bleibe der private Verbrauch auf relativ hohem Niveau - trotz Inflation, weil die Verbraucher an die Sparreserven gingen. Zum anderen führe der Ukraine-Krieg zu einem demographischen Boom. Daneben leben die Börsen von der Hoffnung auf eine Entspannung an der Inflationsfront - und damit der Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungsschritte. Enel gewannen 0,5 Prozent. Der neue Strategieausblick des italienischen Versorgers kam gut an, vor allem Pläne zum Schuldenabbau wurden positiv kommentiert. Vallourec erholten sich um knapp 10 Prozent, nachdem sie am Montag nach schwachen Zahlen über 13 Prozent verloren hatten. Vodafone fielen mit einer Abstufung der Credit Suisse um 3,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX erreichte am Vormittag die höchsten Stände seit Juni, ehe er wieder etwas zurückkam. Nach dem Anstieg von 2.600 Punkten gilt der Index zwar technisch als überkauft, "stärkerer Verkaufsdruck ist aber auch nicht in Sicht", meinte ein Marktteilnehmer. Im DAX stiegen die zuletzt sehr schwachen Fresenius um 1,4 Prozent. Der Gesundheitskonzern hat seinen Finanzbedarf mit zwei Anleihen über 1 Milliarde Euro erfolgreich gedeckt. Im MDAX verloren TAG Immobilien knapp 12 Prozent auf 5,91 Euro. Das Immobilienunternehmen streicht die Dividende. Für Thyssenkrupp ging es um 4,3 Prozent auf 5,17 Euro nach unten. Der Investor Cevian hat seine Beteiligung an dem Konzern auf unter 1 Prozent verkauft. Die Stücke sollen zu 5,15 Euro platziert worden sein. Für Bet-at-home ging es um 35 Prozent nach oben, gestützt von einer positiven Studie von Hauck & Aufhäuser (HAIB). Dazu sorgt die Fußballweltmeisterschaft für erhöhte Aufmerksamkeit bei der Aktie.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt lief mit der starken Wall Street noch etwas nach oben. Bei den Einzelwerten gab es keine Auffälligkeiten.

USA - AKTIEN

Fest - Teilnehmer verwiesen auf den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag. Die saisonale Statistik spreche für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um diesen Tag. Stützend könnte sich dabei auch eine eventuelle Ausgabenfreude der Konsumenten in der "Black Week" auswirken, in der der Einzelhandel mit Schnäppchenangeboten die Ausgabenfreude der Verbraucher ankurbelt. Zoom gaben um 3,9 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Dell Technologies (+6,5%) rechnet für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Die Quartalsergebnisse übertrafen aber die Schätzungen der Wall Street. Urban Outfitters (+8,9%) hat gute Quartalszahlen vorgelegt und ist zudem zuversichtlich für das Weihnachtsquartal. Abercrombie & Fitch schossen um knapp 21 Prozent nach oben, nachdem der Bekleidungseinzelhändler überraschend einen Gewinn im dritten Quartal erzielt hat. Best Buy (+12%) hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen geschlagen und die

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 23, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.