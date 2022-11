Aktien: Lyft fällt auf ein frisches Jahrestief

Anzeige / Werbung Das Mitfahrunternehmen Lyft hat die Finanzmärkte trotz steigender Preise und erhöhter Nachfrage mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal enttäuscht. Lyft geht von Einnahmen zwischen 1,15 und 1,17 Mrd. Dollar aus, teilte der Uber-Konkurrent mit. Im Abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um 22 Prozent auf einen Rekordwert von knapp 1,1 Mrd. Dollar, blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Zahl der aktiven Fahrer kletterte im zurückliegenden dritten Quartal um 7,2 Prozent. Das war das bisher geringste vierteljährliche Wachstum in diesem Jahr. Der Umsatz pro aktivem Fahrer nahm um 13,7 Prozent zu. Der Betriebsgewinn betrug 66,2 Mio. Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 62 Mio. Dollar. Der Nettoverlust von Lyft erhöhte sich zugleich auf 422,2 Mio. Dollar. Das wird vom Unternehmen auf Wertminderungen im Zusammenhang mit der Schließung von Argo AI zurückgeführt, einem Startup für autonomes Fahren. Lyft-Aktie im Abwärtstrend Spekuklative Aktien wie Lyft, die eine schwache Bilanz aufweisen, sind weiterhin nicht gefragt. Die Aktie befindet sich im Abwärtstrend und markierte zuletzt ein neues Rekordtief. Sollte das Jahrestief um 11 Dollar fallen, drohen weitere Verluste. Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US55087P1049,US90353T1007

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )