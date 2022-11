Die Montana Tech Components von Michael Tojner erzielte mit ihren drei Divisionen Montana Aerospace AG, Varta AG und Aluflexpack AG in den ersten neun Monaten 2022 einen Gesamtumsatz in der Höhe von 1,8 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 26,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahlen sind laut Montana Tech auf einen konstanten Anstieg der Umsätze der Aluflexpack, auf die allmähliche Erholung der Luftfahrt auf das Niveau vor der COVID-19-Pandemie und einen stetigen Zuwachs an Marktanteilen der Montana Aerospace Division zurückzuführen. Die ersten drei Quartale 2022 wurden mit einem EBITDA in der Höhe von 179,4 Mio. Euro abgeschlossen. Dieser Rückgang von -22,9 Prozent im Vergleich zum 30. September 2021 resultiere aus den global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...