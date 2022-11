Die CA Immo hat in Rumänien mit dem Verkauf ihres Portfolios für eine Rekord-Transaktion gesorgt. Verkauft wurden sieben Bürogebäude in Bukarest, der erzielte Verkaufspreis entspricht laut CA Immo einem Abschlag von rund 3 Prozent auf den Buchwert zum 30. Juni 2022. Das Portfolio umfasst ca. 165.000 m2 Gesamtmietfläche und ca. 30,4 Mio. Euro an annualisierten Bruttomieteinnahmen. Käufer ist die Paval Holding. "Dies ist die größte Immobilientransaktion, die jemals in Rumänien stattgefunden hat. Dies ist mehr als eine Rekordtransaktion, es ist ein entscheidender Moment für den rumänischen Immobilienmarkt", sagt Laura Dumea-Bencze von CBRE Romania, die die Transaktion begleitet hat.CA Immo ( Akt. Indikation: 32,45 /32,55, -0,61%) ...

