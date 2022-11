Frequentis erhielt vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar den Zuschlag für die Lieferung und Integration der Kommunikationssysteme am Hauptstandort Winterberg sowie an den Redundanzstandorten Merzig und Bexbach. Zum Einsatz kommt das Frequentis-Kommunikationssystem ASGARD, das alle Kommunikationsmittel einer Leitstelle in eine Anwendung integriert und dadurch eine einheitliche, für die Bedürfnisse moderner Sicherheitszentralen optimierte, schnelle und vor allem sichere Bedienung bietet. Das Saarland hat fast 1 Mio. Einwohner und rund 2.570 km² Fläche. Die ILS Saarland ist die einzige Leitstelle der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr im Saarland. Die Aufgaben sind im Wesentlichen die Notrufannahme, die Alarmierung der ...

