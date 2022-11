Die Analysten von Hauck & Aufhäuser heben das Kursziel für DO & CO von 124,0 auf 144,0 Euro an und bestätigen die Kaufempfehlung. Für die Analysten war das 2. Quartal eindeutig der starke Beweis dafür, dass das Unternehmen die erste Wahl im Premium-Catering ist. Wie berichtet, richtet DO & CO bei der Fußball WM das VIP und VVIP-Catering bei allen 64 Spielen in 8 Stadien aus. Die Hauck & Aufhäuser-Experten schätzen das Volumen des Auftrags mit 20 Mio. Euro ein und sehen darin einen prominenten Showcase für DO & CO in der Region sowie auch global.

