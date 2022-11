Der amerikanische Versicherer Old Republic International Corporation (ISIN: US6802231042, NYSE: ORI) zahlt eine Dividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2022. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 15. Dezember 2022 (Record day: 5. Dezember 2022). Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 24,17 US-Dollar (Stand: 23. ...

