BARCLAYS SENKT GREAT PORTLAND AUF 'UNDERWEIGHT' (OW) - ZIEL 520 (670) PENCEBARCLAYS HEBT WORKSPACE GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (UW) - ZIEL 520 (640) PENCE BERENBERG STARTET RAINBOW RARE EARTHS MIT 'BUY' - ZIEL 33 PENCEBOFA SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 4,20 (4,70) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 88 (87,40) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT VIRGIN MONEY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 205 (160) PENCE BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 215 (225) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 240 (230) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 53 (48) EUR - 'HOLD'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2 (3,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT LEG IMMOBILIEN AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W.) - ZIEL 89 (94) EURMORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 30 (37) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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