Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat Zahlen für die ersten neun Monaten 2022 veröffentlicht: Der Auftragseingang lag mit 431,1 Mio. Euro (+82 Prozent) auf einem Allzeithoch. Der Auftragsstand lag Ende September bei 189,5 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 111,7 Mio. Euro). Der Umsatz von SBO stieg in den ersten neun Monaten um 73 Prozent auf 361,3 Mio. Euro. Das EBIT verzeichnete einen Zuwachs von 350 Prozent auf 72,6 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern versechsfachte sich auf 55,3 Mio. Euro. Die Nettoliquidität erhöhte sich von 9,9 Mio. Euro auf 37,8 Mio. Euro. CEO Gerald Grohmann: "Ein hoher Investitionsbedarf in die Exploration und Produktion von Öl und Gas unterstützt die Nachfrage nach unseren Produkten und Leistungen, die in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...