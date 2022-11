Heute im gabb: Um 11:56 liegt der ATX TR mit +0.57 Prozent im Plus bei 6888 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -12.24% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +6.88% auf 12.9 Euro, dahinter Warimpex mit +3.06% auf 0.742 Euro und Palfinger mit +2.16% auf 24.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14550 (+0.69%, Ultimo 2021: 15884, -8.40% ytd). - News und Einschätzungen zu UBM, CA Immo, Immofinanz, Fabasoft, Frequentis, Research - Kurze zu SBO- Wolfgang Matejka, ZFA, Frank Weingarts und die längste Rede durch Manfred Kunert- Cordoba 78 Cup: S Immo, Warimpex, Marinomed, Addiko, Pierer Mobility und Siemens Healthineers ausgeschieden- Unser Robot sagt: Strabag, Do&Co, Marinomed und weitere Aktien auffällig; Georg Kapsch führt den 2. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring ...

