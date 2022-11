von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates In den Nachwehen des FTX-Desasters durchlebten die Kryptomärkte eine weitere üble Woche und ihre Gesamtkapitalisierung fiel um mittlerweile 23 Prozent. Mit Ende Montag fielen die Kurse von Bitcoin und Ethereum um 6 und 11 Prozent. Unter den größten Kryptokategorien waren drei Token am stärksten vom "Bank Run" auf die insolvente Kryptobörse FTX betroffen: Solana, Polygon und Uniswap. Sie verloren um 17, 15 und 17 Prozent an Wert. Abbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...