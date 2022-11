HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3633/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/53 darf ich zu einer Factory Tour bei Palfinger laden und habe Trost für die Deutschen, die zwar bei der WM gegen Japan verloren haben, aber in unserem Cordoba 78 Cup gestern mit 5:1 gestern Österreich siegten (S Immo, Warimpex, Marinomed, Addiko, Pierer Mobility und Siemens Healthineers ausgeschieden), zudem gab es den 100. Plustag im DAX 2022. Weiters gratuliere ich Noah Leidinger mit "Ohne Aktien wird schwer" (OMR) zum 500er und habe zufällig viel Statistik zur Telekom Austria, einen Run von ...

