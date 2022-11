Credit Suisse schließt erste Kapitalerhöhung ab Zur Rose schließt Bremer Logistikstandort Eurapon Traton - Ungeachtet globaler Spannungen baut Traton ihr Geschäft in China aus (HB) Adidas untersucht Vorwürfe von Fehlverhalten gegen Kanye West Formycon - EBITDA in Höhe von -10,9 Mio Euro und EBIT mit -12,1 Mio entsprechen der Planung Helma passt Prognose an - EBT wird in Höhe eines mittleren, einstelligen Mio Betrages erwartet (bisher EUR 20 Mio) Jens Fankhänel verlässt Kardex Lufthansa wagt bei ITA den zweiten Versuch (HB) Ex-Chef von Steinhoff, muss sich vor dem Landgericht Oldenburg wegen Bilanzbetrug stellen (News24.com) Westwing Group SE: Aktienrückkauf beschlossen CEO von Wüstenrot & Württembergische will die Wirtschaftlichkeit weiter um jährlich 5% ...

